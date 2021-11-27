Бестемьянова: Синицина и Кацалапов показали прогресс после предыдущего этапа Гран-при

МОСКВА, 27 ноября. /Корр. ТАСС Тамара Харинская/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, в Сочи продемонстрировали прогресс по сравнению с предыдущим этапом Гран-при. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка в этом виде программы Наталья Бестемьянова.

Фигуристы Синицина и Кацалапов вышли в финал Гран-при в танцах на льду

Синицина и Кацалапов одержали победу на этапе Гран-при в Сочи. Ранее российский дуэт выиграл этап в Японии. Две победы на этапах серии позволили фигуристам отобраться в финал соревнований. В произвольной программе фигуристы допустили видимую ошибку после поддержки.

"Они показали прогресс по сравнению с предыдущими соревнованиями. Конечно, были помарки, ошибки, но это нормальный процесс. Молодцы, хорошо откатали, был явный сбой. Пускай он будет здесь, а потом уже не будет", - сказала Бестемьянова.

Финал серии Гран-при состоится в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

Синицина и Кацалапов являются действующими чемпионами мира, также в их активе серебряная медаль мирового первенства (2019). Фигуристы являются победителями чемпионата Европы 2020 года.