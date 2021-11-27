Бразильский боец Сантос назвал победу над Александром Емельяненко главной в карьере

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Победа над россиянином Александром Емельяненко стала главной в карьере бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Марсио Сантоса. Об этом бразилец сказал ТАСС.

В субботу Сантос победил Емельяненко удушающим приемом в первом раунде на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре.

"Я очень счастлив, у меня льются слезы от этой победы, - сказал Сантос. - Я благодарю Александра за этот бой. Это главный бой в моей карьере".

Емельяненко 40 лет, он не выступал в ММА после поражения от Магомеда Исмаилова летом 2020 года. Всего на его счету 28 побед, девять поражений и одна ничья. В активе 32-летнего Сантоса - 17 побед, 6 поражений, 1 ничья.