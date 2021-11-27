Глушаков: долги в футбольном клубе "Химки" небольшие

ХИМКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Задолженность перед футболистами в подмосковных "Химках" не очень большая, подобное присутствует и в других клубах. Об этом журналистам рассказал полузащитник команды Денис Глушаков.

Ранее генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил ТАСС, что в "Химках" есть определенные финансовые проблемы. По его словам, в клубе есть задержки по заработной плате в этом сезоне, а также частично невыплаченные премиальные за прошлый сезон. Также сообщалось, что долги будут погашены до конца года.

"Мы не говорим в клубе на эту тему. Я бы не сказал, что долги такие глобальные. В других клубах есть больше задержек, и в зарубежных командах", - сказал Глушаков.

В субботу в игре 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" (3:3) Глушаков отметился забитым мячом.

"Мое дело было обострить игру, надо было завести чуть ребят своим движением. Уверен, это получилось: у них в голове что-то поменялось, не стали бояться. В конце было тяжеловато. Есть время набрать форму до следующей игры, и самое главное, чтобы нога не беспокоила, а физические кондиции набрать можно", - отметил он.

Также Глушаков высказался о возвращении на пост главного тренера "Химок" Игоря Черевченко, который покинул клуб 25 октября. "Нормально восприняли ситуацию, это жизнь. Он был в отпуске", - отметил полузащитник.