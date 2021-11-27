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Футбол в России

Терюшков: бюджет футбольного клуба "Химки" является стабильным

Ранее сообщалось, что в подмосковном клубе существует задолженность перед игроками
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков Николай Галкин/ТАСС
Описание
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков
© Николай Галкин/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 27 ноября. /ТАСС/. Бюджет подмосковного футбольного клуба "Химки" является стабильным, что позволяет рассчитаться с долгами перед игроками до конца календарного года. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков.

Ранее о задолженностях ТАСС сообщал генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов.

"Мы до конца года все задолженности закроем. У нас есть план выплат, до конца года все будет 100% закрыто. Бюджет у нас стабильный", - сказал Терюшков.

По словам Терюшкова, речь идет в основном о долгах за премиальные. "Есть план финансово-хозяйственной деятельности, согласно которому деньги выделяются на основные статьи расходов, являющиеся необходимыми. Речь идет о фонде оплаты труда, расходах на поездки и так далее. Никаких перегибов нет - любой клуб из нижней части таблицы без больших бюджетов от больших спонсоров так живет", - заключил Терюшков.

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