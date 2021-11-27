Суши, мармеладки и Осака в окошке. Валиева едет в Японию в ранге абсолютной рекордсменки

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира в женском одиночном катании 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева вышла в финал серии Гран-при в Осаке, завершив шестой этап серии в Сочи со всеми возможными мировыми рекордами.

На эту тему Валиева установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ

Первый фигуристка оформила в короткой программе в пятницу (87,42 балла), превзойдя достижение еще одной россиянки Алены Косторной, которое продержалось два года, с последнего финала серии Гран-при в итальянском Турине (85,45). В субботу Валиева побила свой собственный рекорд, набрав по итогам произвольной программы "Болеро" 185,29 балла, по итогам двух программ - 272,71. Прошлый был установлен Валиевой 31 октября на этапе Гран-при в Канаде, когда россиянка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла. Второе место в Сочи заняла Елизавета Туктамышева (229,23 балла), третьей стала еще одна россиянка Майя Хромых (219,69). Сразу после победы Валиевой был задан любимый вопрос журналистов о японских блюдах - тема, которая себя никогда не исчерпает. Ответ закономерный - Валиева ждет японских суши: "Я бы очень хотела попробовать суши, японское блюдо. А когда наши девочки Саша [Трусова], Алена [Косторная] и Аня [Щербакова] были в Японии, они привозили нам мармеладки, жевательные конфеты, это было очень вкусно, мне правда очень понравилось. Хотелось бы погулять, но все-таки коронавирус, "пузырь", буду смотреть в окошко". Повторить мармеладное счастье в Японии смогут чемпионка мира Анна Щербакова и Алена Косторная, Трусова в Осаке не выступит - фигуристка из-за травмы ноги вынуждена была сняться со своего второго этапа серии в Токио. Пополнят российское представительство в финале Гран-при дебютантка серии Майя Хромых и 25-летняя Елизавета Туктамышева. Единственная, кто попробует составить россиянкам конкуренцию, - японка Каори Сакамото. Пусть и без "вау", но уже в финале Туктамышева стала в Сочи второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило, ведь выступала ученица Алексея Мишина в Сочи после болезни. "Не так шикарно сегодня откатала программу, ноги были уставшие, боролась за элементы, и это было видно, без "вау-эффекта", но во второй части успокоилась. Постараюсь набирать уверенность и чистоту катания от старта к старту", - сообщила спортсменка.

Позже спортсменка призналась, что из-за температуры и теста на коронавирус пришлось серьезно понервничать. Между строк понятно, что пережить со спортсменкой этот сложный момент пришлось и ее тренеру, ведь впереди отбор на Олимпийские игры в Токио, который пройдет в Санкт-Петербурге. Неучастие фигуристки в Гран-при могло серьезно подпортить картину спортсменке, которая вот уже третий олимпийский сезон бьется за олимпийскую путевку. Как в итоге выйдет - покажет время, но за свою преданность и упорное движение к мечте Туктамышева завоевала любовь и уважение всего мирового фигурного катания, что уж говорить о зрителях в Сочи, которые заполонили плакатами в поддержку Елизаветы трибуны "Айсберга", победитель хит-парада: "Лиза, позвони мне". Финал серии Гран-при пройдет в условиях жесткого "пузыря", а значит, спортсменки действительно смогут увидеть Осаку лишь из окна - сначала самолета, потом автобуса, потом гостиницы. Но пусть вид из гостиницы будет для них самым прекрасным из всех возможных. Тренировка перед ЗАГСом В турнире спортивных пар в Осаке российская команда будет представлена сразу четырьмя номерами. Первыми путевку в Японию оформили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На этапе в Сочи это право отстояли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Компанию в Осаке им составят Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай), Рику Миура и Рюити Кихара (Япония).

Ученики Тамары Москвиной Мишина и Галлямов заставили понервничать в короткой программе, допустив ошибку, в результате которой занимали второе место. С другой стороны, фигуристы дали время порадоваться за Павлюченко и Ходыкина, вырвавшихся в лидеры. В заключительный день турнира Мишина и Галлямов отвоевали упущенные позиции, что не помешало второй паре также пробиться в финал. Расслабившись после выполненной задачи, фигуристы позволили себе в общении с журналистами поразмышлять о своих программах и о роли балета в современном фигурном катании. В частности, Мишин и Галлямова рассказали, откуда в их программе "Время, вперед" такой хороший темп. "Во второй части мы мчимся вперед, ничего не замечая на своем пути. Думаю, каждый найдет в этой истории что-то свое, - отметил Галлямов. - Как Тамара Николаевна [Москвина] говорила: как будто у вас ЗАГС закрывается и вы мчитесь вперед, чтобы успеть". На этапе Гран-при в Сочи Мишина и Галлямов набрали по сумме короткой и произвольной программ 226,98 балла, Павлюченко и Ходыкин стали вторыми (212,59). Третью позицию заняли дебютанты серии россияне Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193,58). Кацалапов перестарался Единственным российским танцевальным дуэтом в Осаке будет пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Ранее ученики Александра Жулина выиграли этап в Японии, сейчас - в Сочи. Их результат составил 211,72 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71), третьими - представители Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (191,40).

На эту тему Фигурист Кацалапов недоволен произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Ни победа на этапе, ни выход в финал не удержали Кацалапова от заслуженной самокритики, причиной которой стала ошибка после поддержки. "Эта ошибка - то самое слово "ошибка", никто ее не ожидал, наоборот, я хотел Вику с поддержки поставить более мягко, бережно, но, возможно, переборщил", - рассказал Кацалапов. Драгоценные баллы спортсмены потеряли и за передержанные поддержки. "Конечно, я недоволен, но и это тоже опыт, и расстраиваться я не собираюсь. У нас есть рабочий план, мы правильно движемся вперед. Многие вещи были лучше, чем на этапе в Японии, что-то не получилось. До Олимпийских игр в этих программах нужно чистить абсолютно все", - сказал фигурист. Жулин, безусловно, доволен, но ошибка есть ошибка. "Не хватает количества тренировок - была травма, физической формы еще недостаточно, будем работать. Я как тренер вижу, куда расти, однозначно. На подготовку к финалу серии ничего загадывать не буду - главное, чтобы не было травм", - пояснил в беседе с ТАСС тренер. Днем ранее Кацалапов рассказал, что грыжа спины по-прежнему дает о себе знать, но об операции речи не идет. Медики и тренеры нашли золотую середину, которая позволяет спортсмену работать и готовиться не только к финалу серии, но и к самому ответственному турниру года - чемпионату России. В Осаке россиянам предстоит борьба с четырехкратными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а также канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье и итальянцами Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Почти "All Right" Соревнования российских одиночников в короткой программе настроили болельщиков и специалистов на не самый радостный мотив - лучшим из россиян был Михаил Коляда, завершивший короткую программу на четвертом месте, Евгений Семененко - седьмой, Марк Кондратюк - 11-й.