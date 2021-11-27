Суши, мармеладки и Осака в окошке. Валиева едет в Японию в ранге абсолютной рекордсменки

СОЧИ, 27 ноября. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира в женском одиночном катании 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева вышла в финал серии Гран-при в Осаке, завершив шестой этап серии в Сочи со всеми возможными мировыми рекордами.
Первый фигуристка оформила в короткой программе в пятницу (87,42 балла), превзойдя достижение еще одной россиянки Алены Косторной, которое продержалось два года, с последнего финала серии Гран-при в итальянском Турине (85,45). В субботу Валиева побила свой собственный рекорд, набрав по итогам произвольной программы "Болеро" 185,29 балла, по итогам двух программ - 272,71. Прошлый был установлен Валиевой 31 октября на этапе Гран-при в Канаде, когда россиянка набрала 265,08 (84,19+180,89) балла. Второе место в Сочи заняла Елизавета Туктамышева (229,23 балла), третьей стала еще одна россиянка Майя Хромых (219,69).
Сразу после победы Валиевой был задан любимый вопрос журналистов о японских блюдах - тема, которая себя никогда не исчерпает. Ответ закономерный - Валиева ждет японских суши: "Я бы очень хотела попробовать суши, японское блюдо. А когда наши девочки Саша [Трусова], Алена [Косторная] и Аня [Щербакова] были в Японии, они привозили нам мармеладки, жевательные конфеты, это было очень вкусно, мне правда очень понравилось. Хотелось бы погулять, но все-таки коронавирус, "пузырь", буду смотреть в окошко".
Повторить мармеладное счастье в Японии смогут чемпионка мира Анна Щербакова и Алена Косторная, Трусова в Осаке не выступит - фигуристка из-за травмы ноги вынуждена была сняться со своего второго этапа серии в Токио. Пополнят российское представительство в финале Гран-при дебютантка серии Майя Хромых и 25-летняя Елизавета Туктамышева. Единственная, кто попробует составить россиянкам конкуренцию, - японка Каори Сакамото.
Пусть и без "вау", но уже в финале
Туктамышева стала в Сочи второй, и с трудом можно представить, чего ей это стоило, ведь выступала ученица Алексея Мишина в Сочи после болезни. "Не так шикарно сегодня откатала программу, ноги были уставшие, боролась за элементы, и это было видно, без "вау-эффекта", но во второй части успокоилась. Постараюсь набирать уверенность и чистоту катания от старта к старту", - сообщила спортсменка.
Позже спортсменка призналась, что из-за температуры и теста на коронавирус пришлось серьезно понервничать. Между строк понятно, что пережить со спортсменкой этот сложный момент пришлось и ее тренеру, ведь впереди отбор на Олимпийские игры в Токио, который пройдет в Санкт-Петербурге. Неучастие фигуристки в Гран-при могло серьезно подпортить картину спортсменке, которая вот уже третий олимпийский сезон бьется за олимпийскую путевку. Как в итоге выйдет - покажет время, но за свою преданность и упорное движение к мечте Туктамышева завоевала любовь и уважение всего мирового фигурного катания, что уж говорить о зрителях в Сочи, которые заполонили плакатами в поддержку Елизаветы трибуны "Айсберга", победитель хит-парада: "Лиза, позвони мне".
Финал серии Гран-при пройдет в условиях жесткого "пузыря", а значит, спортсменки действительно смогут увидеть Осаку лишь из окна - сначала самолета, потом автобуса, потом гостиницы. Но пусть вид из гостиницы будет для них самым прекрасным из всех возможных.
Тренировка перед ЗАГСом
В турнире спортивных пар в Осаке российская команда будет представлена сразу четырьмя номерами. Первыми путевку в Японию оформили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На этапе в Сочи это право отстояли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Компанию в Осаке им составят Суй Вэньцзин и Хань Цун (Китай), Рику Миура и Рюити Кихара (Япония).
Ученики Тамары Москвиной Мишина и Галлямов заставили понервничать в короткой программе, допустив ошибку, в результате которой занимали второе место. С другой стороны, фигуристы дали время порадоваться за Павлюченко и Ходыкина, вырвавшихся в лидеры.
В заключительный день турнира Мишина и Галлямов отвоевали упущенные позиции, что не помешало второй паре также пробиться в финал. Расслабившись после выполненной задачи, фигуристы позволили себе в общении с журналистами поразмышлять о своих программах и о роли балета в современном фигурном катании. В частности, Мишин и Галлямова рассказали, откуда в их программе "Время, вперед" такой хороший темп.
"Во второй части мы мчимся вперед, ничего не замечая на своем пути. Думаю, каждый найдет в этой истории что-то свое, - отметил Галлямов. - Как Тамара Николаевна [Москвина] говорила: как будто у вас ЗАГС закрывается и вы мчитесь вперед, чтобы успеть".
На этапе Гран-при в Сочи Мишина и Галлямов набрали по сумме короткой и произвольной программ 226,98 балла, Павлюченко и Ходыкин стали вторыми (212,59). Третью позицию заняли дебютанты серии россияне Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (193,58).
Кацалапов перестарался
Единственным российским танцевальным дуэтом в Осаке будет пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Ранее ученики Александра Жулина выиграли этап в Японии, сейчас - в Сочи. Их результат составил 211,72 балла. Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71), третьими - представители Канады Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (191,40).
Ни победа на этапе, ни выход в финал не удержали Кацалапова от заслуженной самокритики, причиной которой стала ошибка после поддержки. "Эта ошибка - то самое слово "ошибка", никто ее не ожидал, наоборот, я хотел Вику с поддержки поставить более мягко, бережно, но, возможно, переборщил", - рассказал Кацалапов. Драгоценные баллы спортсмены потеряли и за передержанные поддержки.
"Конечно, я недоволен, но и это тоже опыт, и расстраиваться я не собираюсь. У нас есть рабочий план, мы правильно движемся вперед. Многие вещи были лучше, чем на этапе в Японии, что-то не получилось. До Олимпийских игр в этих программах нужно чистить абсолютно все", - сказал фигурист.
Жулин, безусловно, доволен, но ошибка есть ошибка. "Не хватает количества тренировок - была травма, физической формы еще недостаточно, будем работать. Я как тренер вижу, куда расти, однозначно. На подготовку к финалу серии ничего загадывать не буду - главное, чтобы не было травм", - пояснил в беседе с ТАСС тренер.
Днем ранее Кацалапов рассказал, что грыжа спины по-прежнему дает о себе знать, но об операции речи не идет. Медики и тренеры нашли золотую середину, которая позволяет спортсмену работать и готовиться не только к финалу серии, но и к самому ответственному турниру года - чемпионату России.
В Осаке россиянам предстоит борьба с четырехкратными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, американцами Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а также канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье и итальянцами Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Почти "All Right"
Соревнования российских одиночников в короткой программе настроили болельщиков и специалистов на не самый радостный мотив - лучшим из россиян был Михаил Коляда, завершивший короткую программу на четвертом месте, Евгений Семененко - седьмой, Марк Кондратюк - 11-й.
Кондратюк выступил в произвольной программе в первой разминке, скрасив пессимистичный настрой достаточно удачным прокатом и поднявшись в итоге на три строчки. Коляде и Семененко предстояло выступить в последней разминке. На шестиминутную раскатку фигуристы вышли под бодрое "That’s All Right" Элвиса Пресли. То ли король рок-н-ролла так настроил спортсменов на боевой лад, то ли фигуристам удалось все-таки удалось собраться ценой собственных усилий, но в своих прокатах фигуристы относительно реабилитировались за неудачи первого дня.
Семененко, несмотря на это, своим выступлением в Сочи остался недоволен, и это понятно. Его первый полноценный взрослый этап в карьере мог принести ему место в финале, ведь фигурист был третьим на этапе в Ванкувере, а значит, победа на домашнем льду могла бы дать ему возможность пробиться в финал серии. Пока не сложилось.
Сложилось у Коляды, хотя фигурист и упал на первом прыжке - четверном сальхове, чиркнул рукой по льду на четверном тулупе. И все-таки выполненные каскады из тройного акселя и двойного тулупа, из четверного и тройного тулупов, из тройного лутца - ойлера - тройного сальхова, а также качественные хореографические элементы свое дело сделали - фигурист выступит в Осаке. Над чем работать, он знает: "Я знаю, в чем проблема, но не скажу", - заявил Коляда после выступления.
Насколько знает, будет понятно уже через две недели. А пока констатировать можно одно - в финале серии все-таки будет россиянин. С каким катанием - пока не знает никто. Хочется верить, что фигурист наконец вознаградит своими результатами Алексея Мишина, который вместе со своей командой вот уже второй сезон подряд творит для фигуриста программы, достойные самого лучшего исполнения, и если это когда-нибудь случится, то по праву смогут считаться достоянием мирового фигурного катания.
Также в финале Гран-при выступят американцы Нэтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун, а также японцы Юма Кагияма и Сёма Уно.