Сантосу диагностировали ушиб руки после после боя с Александром Емельяненко

СЫКТЫВКАР, 28 ноября. /ТАСС/. Бразильскому бойцу смешанного стиля (ММА) Марсио Сантосу диагностирован ушиб руки после поединка с россиянином Александром Емельяненко на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В субботу Сантос одержал победу над Емельяненко удушающим приемом в первом раунде. После боя в команде бразильского спортсмена сообщили ТАСС, что он доставлен в больницу с подозрением на перелом руки.

В активе 32-летнего Сантоса - 17 побед, 6 поражений, 1 ничья.