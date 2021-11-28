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ММА

Сантосу диагностировали ушиб руки после после боя с Александром Емельяненко

Ранее сообщалось, что бразилец доставлен в больницу с подозрением на перелом руки

СЫКТЫВКАР, 28 ноября. /ТАСС/. Бразильскому бойцу смешанного стиля (ММА) Марсио Сантосу диагностирован ушиб руки после поединка с россиянином Александром Емельяненко на турнире AMC Fight Nights в Сыктывкаре. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В субботу Сантос одержал победу над Емельяненко удушающим приемом в первом раунде. После боя в команде бразильского спортсмена сообщили ТАСС, что он доставлен в больницу с подозрением на перелом руки.

В активе 32-летнего Сантоса - 17 побед, 6 поражений, 1 ничья.

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