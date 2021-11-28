ЦСКА попытается прервать успешную серию "Зенита" в РПЛ

ТАСС, 28 ноября. Программа 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в воскресенье тремя матчами. В этот день в центральной игре тура действующий чемпион страны петербургский "Зенит" на выезде сыграет со столичным ЦСКА (начало - 20:00 мск), также пройдут матчи "Нижний Новгород" - "Крылья Советов" (14:00 мск) и "Рубин" - "Динамо" (16:30 мск).

ЦСКА перед воскресным матчем занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 24 очка, а отставание от располагающегося на первой строчке петербургского "Зенита" составляет девять очков. Армейцы не могут выиграть в трех последних матчах чемпионата России - в 15-м туре они дома сыграли вничью с подмосковными "Химками", а до этого потерпели поражения от "Сочи" (1:4) и казанского "Рубина" (0:1). Серия "Зенита" без поражений в РПЛ насчитывает четыре матча, в которых команда забила 16 мячей, пропустив три - сине-бело-голубые разгромили московские "Спартак" (7:1) и "Динамо" (4:1), а также "Нижний Новгород" (5:1), сыграв при этом вничью с екатеринбургским "Уралом" (0:0). Последнее поражение петербуржцев датировано 16 октября, когда они на выезде проиграли тульскому "Арсеналу" (1:2).

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий в предстоящем матче не сможет рассчитывать на защитника Бруно Фукса, который пропустит игру против "Зенита" из-за дисквалификации. Наставник петербуржцев Сергей Семак, в свою очередь, будет вынужден обходиться без травмированного вратаря Станислава Крицюка. Под вопросом находится участие в игре полузащитника Вендела. Пропустивший встречу Лиги чемпионов против шведского "Мальмё" нападающий Сердар Азмун, скорее всего, сможет сыграть на "ВЭБ-Арене".

Воскресный матч станет 69-м в российской истории встреч ЦСКА и "Зенита". Перед ним небольшое статистическое преимущество на стороне петербуржцев - они выиграли 26 раз, их соперники были сильнее 25 раз; еще в 17 случаях стороны не смогли выявить победителя.

"Рубин" опять сыграет без лидера

"Зенит" проведет уже пятый матч против команд из Москвы в этом розыгрыше РПЛ - в четырех предыдущих сине-бело-голубые одержали три победы, один раз сыграв вничью. Разница забитых и пропущенных мячей в этих встречах - 13:3 в пользу петербуржцев. ЦСКА не может обыграть "Зенит" на протяжении шести последних матчей, в них армейцы потерпели пять поражений и один раз сыграли вничью. Последняя, на данный момент, победа красно-синих была зафиксирована в Москве в ноябре 2018-го (2:0).

Три предыдущих очных матча были ознаменованы результативными действиями форварда "Зенита" Артема Дзюбы (один гол и три передачи). В преддверии воскресной игры нападающий находится в хорошей форме - за всю осень он забил десять голов в девяти играх. Двумя командами, против которых ему не удалось отличиться, стали грозненский "Ахмат" и екатеринбургский "Урал".

Отстающее от "Зенита" на четыре очка "Динамо" встретится на выезде с "Рубином". У бело-голубых нет сейчас ощутимых кадровых проблем, чего не скажешь о "Рубине". Если в прошлом матче с "Сочи" (2:1) казанцы вынуждены были играть без Хвичи Кварацхелии, пропускавшего встречу из-за предупреждений, то в предстоящей игре команде из-за удаления не поможет полузащитник Оливер Абильдгор.