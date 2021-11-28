"Барселона" одержала вторую победу в трех матчах под руководством Хави

ТАСС, 28 ноября. Футбольный клуб "Барселона" в гостях со счетом 3:1 победил "Вильярреал" в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Забитыми мячами в составе "Барселоны" отметились Френки Де Йонг (48-я минута), Мемфис Депай (88) и Филиппе Коутиньо (94). В составе "Вильярреала" гол забил нигерийский полузащитник Самуэль Чуквуезе (76).

"Барселона" провела третью официальную встречу под руководством нового главного тренера Хави, который занял пост 6 ноября. До этого "Барселона" победила "Эспаньол" (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании и сыграла вничью с португальской "Бенфикой" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1). Соглашение с Хави рассчитано до лета 2024 года. Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре титула победителя Лиги чемпионов.

"Вильярреал" потерпел второе поражение в семи домашних матчах текущего сезона чемпионата Испании.

Подопечные Хави располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 очками в активе. "Вильярреал" занимает 12-е место, набрав 16 очков.

В следующем туре "Барселона" дома примет "Бетис" 4 декабря. "Вильярреал" в тот же день в гостях встретится с "Севильей".