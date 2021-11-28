Бразильский "Палмейрас" во второй раз подряд стал победителем Кубка Либертадорес

ТАСС, 28 ноября. Бразильский футбольный клуб "Палмейрас" со счетом 2:1 в дополнительное время обыграл "Фламенго" в финальном матче Кубка Либертадорес и во второй раз подряд стал победителем турнира. Встреча прошла на стадионе "Сентенарио" в Монтевидео.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Рафаэл Вейга (5-я минута) и Дейверсон (95). У проигравших отличился Габриэл Барбоза (72).

"Фламенго" вышел в финал Кубка Либертадорес в третий раз, клуб является двукратным победителем турнира (1981, 2019). Бразильские команды сыграли в финале турнира в четвертый раз. "Палмейрас" в третий раз стал победителем турнира.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. В финале прошедшего розыгрыша турнира "Палмейрас" со счетом 1:0 обыграл бразильский "Сантос". Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский "Индепендьенте", выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

"Палмейрас" стал последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в начале 2022 года. В турнире принимают участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб принимающей турнир страны. Помимо "Палмейраса" на клубном чемпионате мира выступят саудовский "Аль-Хиляль", египетский "Аль-Ахли", мексиканский "Монтеррей", новозеландский "Окленд Сити", эмиратский "Аль-Джазира" и английский "Челси".