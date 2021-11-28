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Мировой футбол

СМИ: "Белененсеш" вышел на матч чемпионата Португалии вдевятером из-за коронавируса

Встреча была завершена во втором тайме из-за нехватки игроков в составе одной из команд

ТАСС, 28 ноября. "Белененсеш" вышел на матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу против "Бенфики" с девятью игроками в стартовом составе из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом сообщает португальская газета A bola.

Из девяти игроков на поле вышли два вратаря, один из которых занял место полевого игрока. первый тайм встречи завершился со счетом 7:0 в пользу "Бенфики". На вторую половину игры "Белененсеш" вышел с семью футболистами. Один из них получил травму, в результате чего матч был завершен из-за нехватки игроков в составе одной из команд.

"Белененсеш" с восемью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. "Бенфика" набрала 31 очко и лидирует в чемпионате.

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