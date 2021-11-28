Сборная Италии вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

ТАСС, 28 ноября. Сборная Италии со счетом 2:0 одержала победу над командой Колумбии и вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса по теннису.

Во встречах одиночного разряда Лоренцо Сонего победил Николаса Мехия со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2, а Янник Синнер обыграл Даниэля-Элаи Галана (7:5, 6:0).

Ранее итальянцы со счетом 2:1 одержали победу над командой США. Сборная Италии заняла первое место в группе E и в четвертьфинале встретится победителем группы D. За итальянскую команду помимо Синнера и Сонего выступают Фабио Фоньини, Лоренцо Музетти и Симон Болелли.

Также в других матчах игрового дня сборная Австралии одержала победу над командой Венгрии (2:1), британцы оказались сильнее французов (2:1), сборная Казахстана нанесла поражение команде Швеции (2:1), российская команда обыграла эквадорцев (3:0), а команда Германии оказалась сильнее Сербии (2:1).

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. В финальной части 18 сборных разбиты на шесть групп по три команды в каждой. В плей-офф выйдут шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда - действующий победитель Кубка Дэвиса.