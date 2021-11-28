Заснеженный триллер. "Краснодар" на выезде сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ

Гости открыли счет во встрече уже на шестой минуте игры - отличился шведский полузащитник Виктор Классон. На 31-й минуте в составе краснодарцев произошла вынужденная замена - вместо получившего травму колумбийского нападающего Джона Кордобы на поле появился форвард Владимир Ильин. Спустя пять минут южане могли удвоить преимущество и практически снять все вопросы о победителе, но польский полузащитник Гжегож Крыховяк не реализовал пенальти - с ударом с одиннадцатиметровой отметки справился вратарь Илья Лантратов.

В начале второго тайма "Химки" сумели перевернуть ход игры, забив два быстрых гола - на 54-й минуте подачу с правого фланга головой замкнул защитник Эльмир Набиуллин, а на 56-й ударом из пределов штрафной отметился полузащитник Денис Глушаков. Спустя 11 минут гостям удалось сравнять счет усилиями французского хавбека Реми Кабелла, но подмосковная команда уже через четыре минуты вновь вышла вперед - отличился нападающий Александр Долгов. Окончательный счет во встрече установил Владимир Ильин - 3:3.

Субботний матч стал юбилейным для "Арены-Химки". Открытый в 2008 году стадион за 13 лет принял 400 встреч. Перед стартовым свистком игры "Химки" - "Краснодар" капитан подмосковной команды Дмитрий Тихий вручил юбилейную футболку с цифрой "400" заместителю генерального директора "Арены-Химки" Дмитрию Устинову.

Серия "Химок" без побед насчитывает пять матчей (2 поражения, 3 ничьи). Подмосковная команда после 16 матчей занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Краснодар" располагается на пятой строчке с 25 очками. В 17-м туре "Химки" 5 декабря дома примут тульский "Арсенал", а "Краснодар" в этот же день в гостях встретится с "Сочи".

"Химки" скорее потеряли два очка, чем набрали одно"

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко на послематчевой пресс-конференции назвал счет, с которым завершилась игра, закономерным. "Очень веселая игра, обилие голов, обилие моментов. Я думаю, что болельщики, которые были на трибунах и смотрели по телевизору, остались довольны игрой. Но я еще раз повторю, что "Краснодар" - играющая команда, она всегда нравилась. Это команда, которая хочет играть в футбол и другим командам дает играть в футбол", - сказал специалист, слова которого приводит пресс-служба подмосковной команды.

Для Черевченко матч против "Краснодара" стал первым на "Арене-Химки" после возвращения на пост главного тренера. Он покинул подмосковный клуб 25 октября, а 19 ноября было объявлено о его возвращении к работе с командой. "Три недели отсутствия тренерского штаба не повлияли, потому что мы очень хорошо знакомы с футболистами, и они с нами. Они хорошо знают наши требования - с этим проблем нет", - подчеркнул Черевченко.

Член наблюдательного совета "Химок", член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в разговоре с ТАСС не согласился с мнением главного тренера. "По драматургии и накалу это один из лучших наших матчей в сезоне. Обидно, что все-таки потеряли два очка, нежели взяли одно, хотя по первому тайму нельзя было так сказать. Первый тайм был провальным, Илья Лантратов нас еще выручил, потащив пенальти", - сказал собеседник агентства.

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко, в свою очередь, на послематчевой пресс-конференции раскритиковал команду за игру во втором тайме. "Мне кажется, мы достаточно легко играли в первом тайме, возможно, незабитый пенальти нас еще больше расслабил, потому что очень легко обыгрываем. Во втором тайме очень безобразно играли, опытная команда не может давать так просто себя обыгрывать, забивать. Когда начали проигрывать, включили другие скорости, начали лучше атаковать и держать мяч, конечно, хотели сегодня выиграть, но, исходя из того, как мы сыграли во втором тайме, это еще неплохо", - сказал белорусский специалист.

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков после игры в разговоре с журналистами выразил уверенность в том, что своим появлением на поле во втором тайме ему удалось завести партнеров по команде. Также он рассказал о финансовой ситуации в клубе, отметив, что игроки между собой не обсуждают эту тему. "Я бы не сказал, что долги такие глобальные. В других клубах есть больше задержек, и в зарубежных командах", - подчеркнул автор второго гола в ворота "Краснодара".

Член наблюдательного совета "Химок" в разговоре с ТАСС заявил, что клуб до конца года закроет все задолженности. "У нас есть план выплат, до конца года все будет 100% закрыто, - подчеркнул Терюшков. - Задолженности по премиальным, которые тянутся с прошлого сезона, никаких проблем нет - закроем, бюджет у нас стабильный".

Победная серия "Ахмата"

Грозненский "Ахмат" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 2:0. Голами отметились Артем Полярус (27-я минута, с пенальти) и Сенин Себаи (76). Эта победа стала третьей подряд для команды из Грозного.