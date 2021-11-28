Австралиец Камбосос-младший стал абсолютным чемпионом мира по боксу

ТАСС, 28 ноября. Австралиец Джордж Камбосос - младший завоевал звание абсолютного чемпиона мира по боксу среди профессионалов в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке в Нью-Йорке он выиграл у американца Теофимо Лопеса раздельным решением судей.

28-летний Камбосос-младший не знает поражений на профессиональном ринге - на его счету 20 побед (10 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

24-летний Лопес не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и в первый - пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Американец потерпел первое поражение в карьере при 16 победах (12 нокаутом). Боксер стал абсолютным чемпионом мира в прошлом поединке, победив украинца Василия Ломаченко решением судей. Американец в возрасте 23 лет и 85 дней стал вторым в списке самых молодых боксеров в истории, завоевавших не менее трех титулов чемпиона мира, после американца Майка Тайсона (21 год, 37 дней).

Помимо Камбососа-младшего, званием абсолютного чемпиона мира в профессиональном боксе в настоящее время владеют британец Джош Тэйлор (весовая категория до 63,5 кг) и мексиканец Сауль Альварес (до 76,2 кг).