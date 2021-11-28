Голевая передача Свечникова помогла "Виннипегу" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

ТАСС, 28 ноября. "Виннипег" дома со счетом 4:2 обыграл "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Виннипега" шайбу забросили Кайл Коннор (17-я и 56-я минуты), Пол Штястны (25), Эндрю Копп (60, в пустые ворота). У "Калагри" отличились Мэттью Ткачук (1) и Элиас Линдхольм (8).

Российский нападающий "Виннипега" Евгений Свечников отметился голевой передачей. Защитник "Калгари" Никита Задоров не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности "-1".

"Виннипег" поднялся на третье место в Центральном дивизионе, после 21 матча команда набрала 24 очка. "Калгари" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, после 21 игры в активе команды 29 очков. В следующем матче "Виннипег" дома встретится с "Аризоной" 30 ноября. "Калгари" в этот же день примет "Питтсбург".