Лидер гандбольной сборной оценила инициативу Карпина менять капитанов в футбольной команде

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Постоянная смена капитанов в женской сборной России по гандболу не практиковалась, однако в команде обычно всегда было много игроков, готовых взять на себя роль ее лидера. Такое мнение ТАСС высказала нынешний капитан сборной России Ольга Фомина.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что капитанская повязка не имеет никакого значения и ее нужно отменить, поскольку в команде много игроков с лидерскими качествами. После его назначения на пост тренера летом нынешнего года с ней на игру выходили разные футболисты. Только Георгий Джикия при Карпине дважды получил капитанскую повязку.

"В нашей сборной такое не практикуется, но, насколько я знаю, Евгений Васильевич [Трефилов] в своей команде мог периодически так делать, - поделилась Фомина своим мнением о такой практике. - Я тоже считаю, что в команде есть множество лидеров: у нас есть люди, которые могут и "напихать", и поддержать, мы все стараемся быть друг для друга лидерами и поддержкой. Капитанская роль и заключается в том, чтобы быть поддержкой для команды, особенно в тяжелые моменты, когда она особенно требуется".

"У нас таких людей много, поэтому помощников хватает", - заметила она.

Сейчас гандбольная сборная готовится к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Испании. После Олимпиады в Токио в команде произошли серьезные изменения: состав серьезно омолодился, а на посту главного тренера Алексея Алексеева сменила Людмила Бодниева. "В этот раз капитан был выбран решением тренера, так сложились обстоятельства - подобрался молодой состав. Но капитан всегда выбирался по-разному: бывало, что и при помощи голосования", - сказала Фомина.

"Капитанами становились абсолютно разные по характеру люди. Вспомните Марию Сидорову, которая была очень спокойным человеком, но в игре всегда была эмоциональной и проявляла лидерские качества. Были и более экспрессивные люди. То есть это зависит не от характера, а, видимо, от доверия тренера", - заметила она.