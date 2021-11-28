Саночница Иванова: в целях безопасности один из участков трассы в Пекине нужно поправить

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по санному спорту Татьяна Иванова, получившая травму ноги на этапе Кубка мира в Пекине, считает, что один из участков новой олимпийской трассы нуждается в доработке в целях обеспечения безопасности спортсменов. Об этом Иванова сообщила ТАСС.

"Сейчас мы готовим рекомендации, чтобы поправить один из прямых участков трассы, чтобы не было такого количества падений и травм", - сказала Иванова.

Первый этап Кубка мира по санному спорту проходил 20-21 ноября на новой олимпийской трассе в Пекине. Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги во время командной гонки и выбыла из строя минимум до конца декабря.

С 7 ноября на трассе в Пекине проходил международный тренировочный сбор, на котором большинство иностранных спортсменов, включая российских, впервые получили возможность ознакомиться с новой трассой. "Трасса в Китае особенная, она не похожа на другие, у нее свой ритм, под нее обязательно нужно подстроиться, - заметила Иванова. - Мы находились там 2,5 недели, за это время нам нужно было трассу узнать и весь инвентарь попробовать. Все разом, но я так не очень люблю".

"Мне нравится, когда знакомство проходит постепенно. Приехал и посмотрел, а потом позже опять так сделал. Чтобы четко понимать, что едет, а что нет. И что надо поправить в настройках", - заключила спортсменка.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.