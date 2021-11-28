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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе сообщила об увольнении аналитика лыжной сборной, опубликовавшего скандальный пост

Президент Федерации лыжных гонок России не стала раскрывать причину увольнения Анатолия Волкова
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков прекратил работу с командой. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, не став уточнять причину увольнения специалиста.

Решение было принято по ходу первого в сезоне этапа Кубка мира, который проходит в Финляндии.

"Больше он с командой не работает, - сказала Вяльбе. - Причину я не обсуждаю ни с кем".

Волков являлся одним из самых медийных людей в команде, он часто публиковал в социальных сетях фотографии и видео с тренировочных сборов и соревнований.

Перед стартом Кубка мира Волков в ироничной манере сообщил, что временно прекращает публикации с соревнований, поскольку этим займутся официальные вещатели. Пост вызвал общественный резонанс и вскоре был удален. В России Кубок мира по лыжным гонкам транслируют "Матч ТВ" и Eurosport.

Теги
Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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