Вяльбе сообщила об увольнении аналитика лыжной сборной, опубликовавшего скандальный пост

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Аналитик сборной России по лыжным гонкам Анатолий Волков прекратил работу с командой. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, не став уточнять причину увольнения специалиста.

Решение было принято по ходу первого в сезоне этапа Кубка мира, который проходит в Финляндии.

"Больше он с командой не работает, - сказала Вяльбе. - Причину я не обсуждаю ни с кем".

Волков являлся одним из самых медийных людей в команде, он часто публиковал в социальных сетях фотографии и видео с тренировочных сборов и соревнований.

Перед стартом Кубка мира Волков в ироничной манере сообщил, что временно прекращает публикации с соревнований, поскольку этим займутся официальные вещатели. Пост вызвал общественный резонанс и вскоре был удален. В России Кубок мира по лыжным гонкам транслируют "Матч ТВ" и Eurosport.