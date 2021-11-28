Богачев: УНИКС планирует сыграть с "Маккаби", несмотря на ограничения в Израиле

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Казанский баскетбольный клуб УНИКС планирует сыграть матч 13-го тура Евролиги против тель-авивского "Маккаби", несмотря на ограничения. Об этом ТАСС сообщил президент УНИКСа Евгений Богачев

В воскресенье израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила закрытие границ страны для иностранцев с 29 ноября на 14 дней из-за вспышки нового штамма ковида.

"Евролига ничего не сообщала. Официально ничего пока нет. Планируем лететь чартером и играть", - сказал Богачев ТАСС.

Матч между УНИКСом и "Маккаби" должен пройти в Тель-Авиве 9 ноября. После 12 туров УНИКС идет на шестом месте, команда одержала семь побед при пяти поражениях. "Маккаби" - седьмой, в активе команды также семь побед и пять поражений, но УНИКС находится выше по дополнительным показателям.