Роман Репилов рассказал, что из-за проблем на таможне выступал в Сочи на чужих санях

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по санному спорту Роман Репилов, занявший в воскресенье третье место на этапе Кубка мира в Сочи, вынужден был выйти на старт на чужих санях и не в своей экипировке. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Первым на сочинском этапе Кубка мира стал представитель Германии Йоханнес Людвиг, вторым - его соотечественник Феликс Лох.

"Так получилось, что сегодня я выступал на чужих санях и в чужой экипировке, - заметил Репилов. - И с учетом того, что было со мной в последние три недели, я считаю эту бронзу маленьким призом для меня. Как говорится, бог все видит. Весь мой инвентарь остался в Китае, и я очень надеюсь, что в ближайшие дни он все-таки вернется ко мне и результат будет на сто процентов лучше".

На первом этапе Кубка мира, который проходил в Пекине с 20 по 21 ноября, Роман Репилов занял девятое место. С 7 ноября там же проходил международный тренировочный сбор, на котором большинство иностранных спортсменов, включая российских, впервые получили возможность ознакомиться с новой трассой. Чемпион мира не смог совершить положенное количество тренировочных спусков по причине того, что в течение нескольких дней не имел права выйти на трассу, так как не смог успешно пройти тестирование на коронавирус.

"На этих санях я катался всего неделю, насколько мог, привык к ним и показал сегодня максимальный результат, считаю. Это третье место для меня сейчас равно победе. Тем более что сегодня нам пришлось выступать в плохую погоду", - отметил собеседник ТАСС.

"Китайские службы, они особенные. У нас было 180 ящиков багажа, 53 им не понравились из-за наличия жидкостей, и 33 ящика остались там, из которых три - российские. Пострадали также Лох, итальянец Доминик Фишналлер, другие иностранный спортсмены. Это очень плохая ситуация, в ящике находятся сани, экипировка, шлем, инструменты", - сказал чемпион мира.