Москвина назвала счастьем попадание в финал серии Гран-при сразу двух ее пар

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала, что она и весь ее тренерский штаб счастливы в связи с попаданием в финал чемпионской серии Гран-при сразу двух ее спортивных пар - Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Об этом Москвина сообщила ТАСС по окончании заключительного, шестого этапа Гран-при в Сочи.

На этапе в Сочи победу одержали Мишина и Галлямов, ранее спортсмены выиграли этап серии в Токио. Бойкова и Козловский стали третьими на первом этапе серии в Лас-Вегасе и первыми на этапе в Гренобле.

"Все мы, все тренеры нашей группы счастливы, что право быть в финале серии среди шести сильнейших пар мира завоевано двумя нашими, - рассказала Москвина. - Я довольна, что произвольная программа Мишиной и Галлямова понравилась сочинской публике, которая выразила это громкими аплодисментами, и это показатель, что программа удается. Это отразилось и в оценках судей".

"Также мне как тренеру импонирует, что, несмотря на ошибочное исполнение короткой программы, произошедшее не сбило настрой Анастасии и Саши на исполнение произвольной программы безошибочно. Сезон продвигается к своему пику, постепенно у нас складываются все компоненты программы - подработаны музыкальное сопровождение, кое-какие моменты техники, расположение элементов, и эта работа продолжается", - отметила специалист.

Второе место на этапе в Сочи заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (тренеры - Сергей Доброскоков и Сергей Росляков), третьими стали Янина Кадырова и Иван Бальченко, которые также тренируются в группе Москвиной.

"Молодежь набирается опыта, смотря, как тренируются пары высокого уровня, как они выступают на крупных соревнованиях, - прокомментировала Москвина бронзу Кадыровой и Бальченко. - Хочу отдать дань уважения и соперникам - мне очень понравилась произвольная программа Павлюченко и Ходыкина, они развивают то направление, которое мы задали в прошлом сезоне с Мишиной и Галлямовым. Чтобы каждый элемент, вход, выход из него был зрелищным, заимствованным из акробатических элементов. Мне очень импонирует эта работа - это дальнейшее развитие парного катания, которое сделает его еще более зрелищным".