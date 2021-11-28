В Российской премьер-лиге высказались о возможном увеличении числа зрителей на матчах

КАЗАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) постоянно находится на связи с главами регионов по поводу изменения эпидемиологической ситуации и возможного увеличения количества зрителей на матчах Тинькофф-РПЛ. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан.

18 ноября пресс-служба главы Башкирии сообщила, что ограниченная из-за коронавируса заполняемость трибун на матчах РПЛ, Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и других официальных спортивных мероприятиях в Башкирии увеличена до 70%.

"Наш регламент позволяет опереться на решения, которые есть в регионах, - сказал Чебан. - Определяющим как раз-таки является региональное решение. Потом мы выполняем свой комплекс мероприятий, что в результате позволяет создать комфортные условия для зрителей и сохранить здоровье футболистов и всех участников матча. Такое сочетание позволяет нам иметь запас прочности и проводить чемпионат".

"Мы постоянно находимся на связи [с главами регионов] и в ежедневном режиме мониторим ситуацию. Когда издаются соответствующие акты по регионам, мы это видим. Клубы присылают нам письма, и в соответствии с ними мы действуем", - добавил Чебан.