Минспорт поддержит новые форматы мероприятий, включая соревнования по фоновой ходьбе

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минспорт РФ будет продолжать поддерживать соревнования по фоновой ходьбе, а также другие инициативы и новые форматы спортивных мероприятий, направленные на увеличение популярности физической культуры в стране. Об этом в своем выступлении, посвященном церемонии награждения победителей всероссийских командных соревнований по фоновой ходьбе "Человек идущий", сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Соревнования прошли с 15 октября по 15 ноября и проводились по пяти категориям: "корпоративные команды", "муниципальные команды", "команды пенсионеров", "команды образовательных учреждений", "команды неформальных объединений граждан (Групп ЗОЖ)". В них приняло участие 2 285 команд и более 65 тыс. человек.

"От имени Министерства спорта Российской Федерации и от себя лично приветствую всех участников, организаторов чемпионата России по фоновой ходьбе "Человек идущий". Этот социальный проект, посвященный ходьбе и оздоровительным прогулкам, доказал свою актуальность и завоевал большую популярность в нашей стране, - сказал Матыцин. - Сегодня он объединяет огромное количество людей самых разных возрастов и профессий вокруг ценностей спорта и здорового образа жизни. Соревнования по фоновой ходьбе дают прекрасную возможность каждому из участников проверить свои физические способности, продемонстрировать стойкость и умение точно рассчитывать свои силы".

"Министерство спорта Российской Федерации продолжит поддерживать инициативы и новые форматы спортивных и физкультурных мероприятий, которые позволяют расширить аудиторию, повысить вовлеченность населения в занятия спортом и способствуют популяризации физической культуры в стране", - добавил он.

Для участия в соревнованиях необходимо было собрать команду из 20-50 человек (группы ЗОЖ - из 10-50 человек) в своей категории и бесплатно зарегистрироваться в мобильном приложении "Человек идущий". Приложение обеспечивает подсчет шагов участников и формирует рейтинги команд в реальном времени. Победителем является команда, набравшая наибольшую сумму среднего арифметического количества шагов команды за каждый день соревнований в своей категории.

Среди студентов победителем стала команда Курского государственного университет, среди организаций - "МТС центр-21" из Москвы. Среди муниципалитетов победу отпраздновала команда администрации Чучковского района Рязанской области, среди групп ЗОЖ - "БРИЗ-Кронштадт" из Санкт-Петербурга, среди пенсионеров - "Активное долголетие" из Коломны.