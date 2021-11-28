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КХЛ

Миронов: хоккеисту "Спартака" Лехтеря нужно для восстановления до трех дней

Лучший бомбардир красно-белых пропустил воскресный матч с московским "Динамо" из-за болезни
Главный тренер "Спартака" Борис Миронов Сергей Савостьянов/ТАCC
Описание
Главный тренер "Спартака" Борис Миронов
© Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Нападающему московского хоккейного клуба "Спартак" Йори Лехтеря нужно два-три дня для полного восстановления. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Борис Миронов.

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Лехтеря является лучшим бомбардиром "Спартака" по системе "гол+пас", набрав 29 очков (8 голов + 21 передача). Форвард пропустил воскресный матч с московским "Динамо" (4:1).

"Он почувствовал себя неважно - это два-три дня, и надеюсь, что с "Локомотивом" будет готов. Когда стопроцентно будет готов, тогда выйдет", - сказал Миронов.

"Спартак" забросил в ворота "Динамо" три шайбы в первом периоде. "Забили быстрые голы, играли по заданию, все 60 минут надо цепляться за такую игру", - сказал Миронов.

В составе "Спартака" играли бывшие хоккеисты "Динамо" Илья Шипов и Николай Чебыкин. "Мы знали прекрасно про этот фактор. Чебыкин и Шипов хорошие матчи провели. Это понятно, так как ты стараешься доказать своему бывшему клубу, что не зря тебя обменяли", - отметил Миронов.

В следующем матче "Спартак" дома 30 ноября сыграет с "Локомотивом".

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