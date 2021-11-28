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Биатлон

Тренер объяснил опоздание Гараничева на старт биатлонной гонки и его антирекорд

Спортсмен забыл палки, из-за чего стартовал в спринте позднее назначенного времени

ТАСС, 28 ноября. Российский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт спринтерской гонки первого этапа Кубка мира из-за волнения. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал тренер сборной России Сергей Башкиров.

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Биатлонист Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира
Биатлонист Гараничев забыл палки и опоздал на старт спринтерской гонки на этапе Кубка мира

Гараничев забыл палки, из-за чего стартовал позднее назначенного времени. Российский биатлонист занял 113-е место, установив антирекорд для российских спортсменов.

"Волнение, - сказал Башкиров. - Началось все с того, что он забыл палки, и в 33 года волнуются. Он опоздал на старт, и это наложило отпечаток на настрой. Он не смог справиться по дистанции и отработать на рубеже".

Гараничеву 33 года. Он является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке.

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