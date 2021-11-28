Лыжник Клебо считает правильным решение сняться с гонки преследования на Кубке мира

ТАСС, 28 ноября. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что принял верное решение не участвовать в гонке преследования свободным стилем на 15 км на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Его комментарий приводит телеканал TV2 .

Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на этапе Кубка мира

Гонка преследования прошла в воскресенье. Победу в ней одержал россиянин Александр Большунов, на втором и третьем местах финишировали его соотечественники Сергей Устюгов и Артем Мальцев соответственно. Норвежские лыжники Клебо, Эмиль Иверсен, Симен Крюгер, Ханс Холунн, Эрик Валнес, Пол Гольберг, а также финн Ииво Нисканен не вышли на старт.

"Я почувствовал, что было ужасно холодно. Уверен, что принял правильное решение, учитывая, что впереди зимние Олимпийские игры", - сказал Клебо.

Клебо 25 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.