Непомнящий: шахматисты не допускают ошибок в матче за звание чемпиона мира

ДУБАЙ /ОАЭ/, 28 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен пока не допускают ошибок в матче за мировую шахматную корону. Об этом Непомнящий рассказал на пресс-конференции.

В воскресенье Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с Карлсеном в третьей партии матча, который проходит в Дубае. Все три партии завершились мирным исходом. Четвертая партия состоится во вторник, Непомнящий будет играть черными фигурами.

"Ничейный счет после трех партий говорит о том, что шахматисты не допускают ошибок. Шахматы становятся все более ничейным видом спорта, и чтобы выйти вперед в счете на таком уровне, нужна ошибка одного из участников. Это говорит, видимо, об уровне подготовки и цене ошибки", - сказал Непомнящий.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.