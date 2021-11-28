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Матч за мировую шахматную корону

Непомнящий: шахматисты не допускают ошибок в матче за звание чемпиона мира

Три первые партии матча закончились вничью
Ян Непомнящий (справа) EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Ян Непомнящий (справа)
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ДУБАЙ /ОАЭ/, 28 ноября. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен пока не допускают ошибок в матче за мировую шахматную корону. Об этом Непомнящий рассказал на пресс-конференции.

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В воскресенье Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с Карлсеном в третьей партии матча, который проходит в Дубае. Все три партии завершились мирным исходом. Четвертая партия состоится во вторник, Непомнящий будет играть черными фигурами.

"Ничейный счет после трех партий говорит о том, что шахматисты не допускают ошибок. Шахматы становятся все более ничейным видом спорта, и чтобы выйти вперед в счете на таком уровне, нужна ошибка одного из участников. Это говорит, видимо, об уровне подготовки и цене ошибки", - сказал Непомнящий.

Матч в Дубае состоит из 14 партий с классическим контролем времени - 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

В случае ничейного счета после 14 партий назначается тай-брейк, в котором участники сыграют четыре партии с укороченным контролем времени, затем при необходимости до четырех партий блица и так называемый "армагеддон" - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

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Матч за мировую шахматную корону
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