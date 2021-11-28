Рижское "Динамо" проиграло ЦСКА и продлило проигрышную серию до пяти матчей

ТАСС, 28 ноября. Московский ЦСКА обыграл рижское "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене Рига".

В составе победителей шайбы забросили Тахир Мингачев (3-я минута), Никита Нестеров (54) и Михаил Григоренко (55). У проигравших отличились Лукаш Радил (15) и Рис Скарлетт (60).

ЦСКА в этом сезоне уже обыгрывал "Динамо" (3:2). Рижане дома не могут выиграть у ЦСКА на протяжении восьми лет, последняя домашняя победа "Динамо" датируется 23 октября 2013 года (4:3). Рижский клуб не одерживает побед в текущем сезоне пять матчей подряд.

Игра началась с минуты молчания в память об умершем в субботу игроке молодежной команды московского "Динамо" Валентине Родионове. Он умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной 21 ноября в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, имея в активе 46 очков в 34 матчах, "Динамо" с 26 очками в 32 играх - последнее, 12-е место. В следующем матче ЦСКА примет магнитогорский "Металлург" 30 ноября, "Динамо" днем позже дома встретится с череповецкой "Северсталью".

В других матчах игрового дня хабаровский "Амур" дома оказался сильнее уфимского "Салавата Юлаева" (2:1), екатеринбургский "Автомобилист" в гостях уступил новосибирской "Сибири" (1:3), нижнекамский "Нефтехимик" на домашней площадке проиграл в серии буллитов казанскому "Ак Барсу" (2:3), челябинский "Трактор" на выезде уступил минскому "Динамо" (1:2), "Йокерит" из Хельсинки на домашнем льду победил ярославский "Локомотив" (2:0).