Навка: в ОАЭ должны полюбить фигурное катание после шоу "Спящая красавица"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица" должно влюбить жителей Объединенных Арабских Эмиратов в фигурное катание. Об этом Навка рассказала журналистам.

Показы ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица" в Дубае пройдут 4-5 декабря. В представлении будет принимать участие олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и другие известные спортсмены. Шоу будет приурочено ко Дню России на выставке "Экспо-2020".

"Там сложилось много обстоятельств, в Дубай везут лед, которого раньше не было. Он будет на "Кока-Кола - Арене", где до этого состоится хоккейный матч. Мы воспользовались такой уникальной возможностью и присоединились к хоккеистам, 4-5 декабря у нас будут выступления, к нам присоединится Алина Загитова. Там будет вся наша огромная команда, с нетерпением ждем, все билеты раскуплены", - отметила Навка.

"В перерывах матча мы будем показывать фрагменты еще одного нашего шоу - "Руслан и Людмила". Мы туда едем на три дня, и Эмираты должны просто так полюбить фигурное катание, чтобы они не могли жить без нашего любимого вида спорта", - добавила Навка.

3 декабря на "Кока-Кола - Арене" в Дубае, вмещающей 17 тыс. зрителей, пройдет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом".