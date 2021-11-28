{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Сборная России по шорт-треку завоевала лицензии на всех олимпийских дистанциях

В Пекине в составе сборной России выступят по пять мужчин и женщин
Семен Елистратов EPA-EFE/VASSIL DONEV
Описание
Семен Елистратов
© EPA-EFE/VASSIL DONEV

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские шорт-трекисты выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине на всех дистанциях. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Наши шорт-трекисты завоевали лицензии на всех дистанциях. Состав - пять мужчин и пять женщин, они выступят на Олимпийских играх, на Кубке мира было больше [участников от страны]. Мы еще ждем подтверждения заработанных лицензий. Кубок мира закончился только сегодня, совсем скоро появится уже официальное подтверждение распределения лицензий. Наши тренеры ведут учет, но лучше дождаться официальных документов", - сказала Барышева.

Олимпийские лицензии распределяются согласно рейтингу по окончании четырех предолимпийских этапов Кубка мира. Четвертый этап завершился в воскресенье в нидерландском Дордрехте. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в России
Семак: футболистам "Зенита" не хватало свежести в матче с ЦСКА
Петербуржцы в воскресенье одержали победу над армейцами со счетом 2:0
Семак: футболистам "Зенита" не хватало свежести в матче с ЦСКА
Читать полностью