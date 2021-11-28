"Зенит" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" победил московский ЦСКА со счетом 2:0 в гостевом матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене" и началась с минуты молчания в память о погибших шахтерах после аварии на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса, которая произошла утром в четверг и унесла жизни более 50 человек.

В составе победителей отличились Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4). Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос провел 100-й матч за петербургский клуб.

ЦСКА не может обыграть "Зенит" на протяжении семи игр (шесть поражений и одна ничья). Последний раз армейцы побеждали петербуржцев в ноябре 2018 года (2:0). Всего в истории РПЛ команды провели 42 матча: 18 выиграл "Зенит", 11 - ЦСКА, и 13 встреч завершились вничью.

"Зенит" закрепился на первой строчке РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах и опережая московское "Динамо" на четыре балла. ЦСКА сохранил шестое место, имея в активе 24 очка в 16 встречах. Следующий матч "Зенит" проведет дома 3 декабря с "Ростовом", а ЦСКА на следующий день сыграет в гостях с "Крыльями Советов".