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Футбол в России

"Зенит" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба
Кирилл Набабкин (ЦСКА) и Клаудиньо ("Зенит") Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Кирилл Набабкин (ЦСКА) и Клаудиньо ("Зенит")
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" победил московский ЦСКА со счетом 2:0 в гостевом матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене" и началась с минуты молчания в память о погибших шахтерах после аварии на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса, которая произошла утром в четверг и унесла жизни более 50 человек.

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В составе победителей отличились Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4). Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос провел 100-й матч за петербургский клуб.

ЦСКА не может обыграть "Зенит" на протяжении семи игр (шесть поражений и одна ничья). Последний раз армейцы побеждали петербуржцев в ноябре 2018 года (2:0). Всего в истории РПЛ команды провели 42 матча: 18 выиграл "Зенит", 11 - ЦСКА, и 13 встреч завершились вничью.

"Зенит" закрепился на первой строчке РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах и опережая московское "Динамо" на четыре балла. ЦСКА сохранил шестое место, имея в активе 24 очка в 16 встречах. Следующий матч "Зенит" проведет дома 3 декабря с "Ростовом", а ЦСКА на следующий день сыграет в гостях с "Крыльями Советов".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16113241-1736
2Динамо16102430-1932
3Сочи1691626-1928
4Локомотив1567221-1525
5Краснодар1674527-1725
6ЦСКА1673618-1624
7Ахмат1680819-2124
8Крылья Советов1673620-1724
9Рубин1664622-2322
10Спартак1554617-2119
11Ростов1645727-2917
12Уфа1536616-2115
13Нижний Новгород1643916-2915
14Химки1628614-2514
15Урал162777-1713
16Арсенал1534816-3113

 

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