"Зенит" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" победил московский ЦСКА со счетом 2:0 в гостевом матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на "ВЭБ-Арене" и началась с минуты молчания в память о погибших шахтерах после аварии на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса, которая произошла утром в четверг и унесла жизни более 50 человек.
В составе победителей отличились Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4). Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос провел 100-й матч за петербургский клуб.
ЦСКА не может обыграть "Зенит" на протяжении семи игр (шесть поражений и одна ничья). Последний раз армейцы побеждали петербуржцев в ноябре 2018 года (2:0). Всего в истории РПЛ команды провели 42 матча: 18 выиграл "Зенит", 11 - ЦСКА, и 13 встреч завершились вничью.
"Зенит" закрепился на первой строчке РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах и опережая московское "Динамо" на четыре балла. ЦСКА сохранил шестое место, имея в активе 24 очка в 16 встречах. Следующий матч "Зенит" проведет дома 3 декабря с "Ростовом", а ЦСКА на следующий день сыграет в гостях с "Крыльями Советов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|3
|2
|41-17
|36
|2
|Динамо
|16
|10
|2
|4
|30-19
|32
|3
|Сочи
|16
|9
|1
|6
|26-19
|28
|4
|Локомотив
|15
|6
|7
|2
|21-15
|25
|5
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|27-17
|25
|6
|ЦСКА
|16
|7
|3
|6
|18-16
|24
|7
|Ахмат
|16
|8
|0
|8
|19-21
|24
|8
|Крылья Советов
|16
|7
|3
|6
|20-17
|24
|9
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|10
|Спартак
|15
|5
|4
|6
|17-21
|19
|11
|Ростов
|16
|4
|5
|7
|27-29
|17
|12
|Уфа
|15
|3
|6
|6
|16-21
|15
|13
|Нижний Новгород
|16
|4
|3
|9
|16-29
|15
|14
|Химки
|16
|2
|8
|6
|14-25
|14
|15
|Урал
|16
|2
|7
|7
|7-17
|13
|16
|Арсенал
|15
|3
|4
|8
|16-31
|13