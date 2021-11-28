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Кубок Дэвиса

Испанцы вышли вперед в матче против сборной России на Кубке Дэвиса

Андрей Рублев уступил Фелисиано Лопесу со счетом 6:2, 3:6, 4:6
Андрей Рублев EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 28 ноября. Российский теннисист Андрей Рублев уступил испанцу Фелисиано Лопесу в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Встреча прошла в Мадриде.

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Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу испанца. Сборная Испании вышла вперед в противостоянии - 1-0. В следующей встрече Даниил Медведев сыграет против Пабло Карреньо-Бусты. На парный матч заявлены Рублев и Аслан Карацев.

Ранее сборная России обыграла команду Эквадора со счетом 3-0. В случае победы над испанцами россияне выйдут в четвертьфинал турнира. В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. В финальной части 18 сборных разбиты на шесть групп по три команды в каждой. В плей-офф выйдут шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

Кубок Дэвиса - крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2020 года была перенесена на 2021 год из-за сложной эпидемиологической обстановки. Российская сборная является двукратным обладателем трофея (2002, 2006). Испанская команда - действующий победитель Кубка Дэвиса.

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Кубок ДэвисаРублев, Андрей Андреевич
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