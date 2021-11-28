Березуцкий допустил переход футболиста Вагнера Лава в ЦСКА

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Алексей Березуцкий допустил подписание контракта с бразильским нападающим Вагнером Лавом. Об этом Березуцкий рассказал на пресс-конференции.

Ранее портал Transfermarkt сообщил, что 37-летний бразилец может подписать контракт с ЦСКА. С июля 2020 года Вагнер Лав выступал за казахстанский "Кайрат", который покинул в конце ноября.

"Такой вариант всегда есть. Мы хорошо знаем Вагнера, как он умеет играть и забивать. Он нам родной человек в этом клубе. Естественно, такая возможность существует всегда", - сказал Березуцкий.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).