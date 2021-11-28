Гендиректор "Зенита" считает успехом выход клуба в плей-офф еврокубков

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Выход петербургского футбольного клуба "Зенит" в плей-офф еврокубков можно считать успехом. Такое мнение журналистам высказал гендиректор "Зенита" Александр Медведев.

"Зенит" вырвал ничью у "Мальмё" и вышел в Лигу Европы

Вымученный плей-офф. "Зенит" вырвал ничью у "Мальмё" и вышел в Лигу Европы

В воскресенье петербургский "Зенит" победил московский ЦСКА со счетом 2:0 в гостевом матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Во вторник петербургская команда на выезде сыграла вничью со шведским "Мальмё" (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, благодаря этому результату "Зенит" обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы.

"Тяжелая игра с соперником, который хотел победить, самое главное - победа, три очка. Повержен очередной московский клуб? Мы не считаем, московский или какой-то другой. Главное - побеждать", - сказал Медведев.

"Что значит, игра с "Мальмё" не понравилась? Игра принесла место в евровесне. Считается ли успехом? Мы три года не играли в плей-офф, поэтому да. Готовимся к "Ростову", - добавил он.

"Зенит" закрепился на первой строчке таблицы РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах и опережая идущее вторым московское "Динамо" на четыре очка.