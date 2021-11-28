Бывший тренер израильтянок будет работать в сборной России по художественной гимнастике

ТАСС, 28 ноября. Бывший тренер команды Израиля Ирина Вигдорчик будет работать в сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Да, она теперь работает с российской командой", - сказала Винер-Усманова.

Ранее Вигдорчик тренировала гимнасток сборной Израиля, выступающих в групповых упражнениях.

Вигдорчик 57 лет, она привела сборную Израиля к серебряным медалям чемпионата мира и победе на чемпионате Европы.

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