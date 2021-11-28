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Летние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Бывший тренер израильтянок будет работать в сборной России по художественной гимнастике

Информацию подтвердила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова

ТАСС, 28 ноября. Бывший тренер команды Израиля Ирина Вигдорчик будет работать в сборной России по художественной гимнастике. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, комментарий которой приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Да, она теперь работает с российской командой", - сказала Винер-Усманова.

Ранее Вигдорчик тренировала гимнасток сборной Израиля, выступающих в групповых упражнениях.

Вигдорчик 57 лет, она привела сборную Израиля к серебряным медалям чемпионата мира и победе на чемпионате Европы.

В новость внесены изменения (23:54 мск) - изменены заголовок, лид и источник.

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