Сборная России сравняла счет в противостоянии с испанцами на Кубке Дэвиса

ТАСС, 29 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в матче группового этапа Кубка Дэвиса. Встреча проходит в Мадриде.

Игра завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Медведева. Ранее россиянин Андрей Рублев уступил в трех сетах испанцу Фелисиано Лопесу. В парном матче сыграют Рублев с Асланом Карацевым против Лопеса с Марселем Гранольерсом.

Ранее сборная России обыграла команду Эквадора со счетом 3-0. В случае победы над испанцами россияне выйдут в четвертьфинал турнира. В состав сборной России вошли Медведев, Рублев, Карацев, Карен Хачанов, а также Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Российская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступает на турнире без флага и гимна.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. В финальной части 18 сборных разбиты на шесть групп по три команды в каждой. В плей-офф выйдут шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.