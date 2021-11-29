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Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Турнир, проходящий в Мадриде, завершится 5 декабря
Российский теннисист Даниил Медведев EPA-EFE/Rodrigo Jimenez
Описание
Российский теннисист Даниил Медведев
© EPA-EFE/Rodrigo Jimenez

ТАСС, 29 ноября. Сборная России по теннису обеспечила участие в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Турнир проходит в Мадриде.

Сборная России в первом туре одержала победу над командой Эквадора со счетом 3-0. В матче с испанцами после двух одиночных встреч счет 1-1. Российским теннисистам Андрею Рублеву и Аслану Карацеву в парном матче достаточно было выиграть один гейм для выхода команды в четвертьфинал. На данный момент счет в первом сете 3:2 в пользу россиян.

Финальные соревнования Кубка Дэвиса проходят с 25 ноября по 5 декабря в Испании, Италии и Австрии. В финальной части 18 сборных разбиты на шесть групп по три команды в каждой. В плей-офф выходят шесть победителей каждой группы и две лучшие сборные, занявшие вторые места.

Сборная России даже в случае поражения в парной встрече окажется в числе двух лучших команд, занявших вторые места. По проценту выигранных геймов россияне в случае проигрыша с любым счетом обойдут команду Сербии, занимающую на данный момент второе место среди вторых команд групп. В случае победы над испанцами российские теннисисты в четвертьфинале сыграют со шведами, а в случае поражения - с командой Казахстана.

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Кубок Дэвиса
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