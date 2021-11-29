РПЛ проведет тщательное расследование по ситуации с задержанием болельщиков ЦСКА

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) проведет тщательное расследование по ситуации с задержанием болельщиков московского ЦСКА после матча 16-го тура чемпионата страны с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу в концовке матча. По информации источника ТАСС, задержаны около 30 болельщиков ЦСКА.

"Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использования пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на "ВЭБ-Арене" меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и [на имидж] всего российского футбола в целом", - говорится в заявлении.

"Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента. Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам. По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем", - добавили в пресс-службе РПЛ.