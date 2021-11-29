В ЦСКА осудили болельщиков, использовавших пиротехнику на матче РПЛ с "Зенитом"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА осуждает действия болельщиков, использовавших пиротехнику во время домашнего матча 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Встреча завершилась победой "Зенита" со счетом 2:0. Фанаты армейцев устроили пиротехническое шоу в концовке матча.

"К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ-Арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - говорится в заявлении.

"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков", - добавили в пресс-службе ЦСКА.

По информации источника ТАСС, около 30 фанатов ЦСКА были задержаны после матча.