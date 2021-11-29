Пиротехника и задержания. ЦСКА проиграл "Зениту" в центральном матче 16-го тура РПЛ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" в центральном матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на выезде обыграл столичный ЦСКА. Встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых, голами отметились Клаудиньо (34-я минута) и Андрей Мостовой (90+4).

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С трибун стадиона за матчем наблюдали 7 993 зрителя. Эта встреча, как и все остальные игры 16-го тура, началась с минуты молчания в память о погибших шахтерах после аварии на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса, которая произошла утром 25 ноября и унесла жизни более 50 человек. Игроки обеих команд вышли на поле в футболках, посвященных Дню матери. Одним из ярких моментов первого тайма, не связанных с событиями на футбольном поле, стала перекличка фанатов ЦСКА и "Зенита". Активные болельщики обеих команд поочередно выкрикивали фразу "Нам не нужен Fan ID (паспорт болельщика - прим. ТАСС)". Таким образом они в очередной раз выступили против введения паспорта болельщика. В середине ноября соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении. ЦСКА не может обыграть "Зенит" на протяжении семи игр (шесть поражений и одна ничья). В последний раз армейцы побеждали петербуржцев чуть больше трех лет назад - в ноябре 2018 года встреча на "ВЭБ-Арене" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Всего в истории РПЛ команды провели 42 матча: 18 выиграл "Зенит", 11 - ЦСКА, еще 13 раз команды не смогли выявить победителя. "Зенит" благодаря гостевой победе закрепился на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах. Отрыв от идущего вторым московского "Динамо" составляет четыре очка. ЦСКА, несмотря на поражение, с 24 очками остался на шестой позиции. В 17-м туре чемпионата России "Зенит" 3 декабря дома сыграет с "Ростовом", ЦСКА на следующий день в Самаре встретится с "Крыльями Советов". "Зениту" не хватило свежести, но он был лучше в реализации Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на послематчевой пресс-конференции назвал поражение от "Зенита" достаточно обидным. "Что в первом тайме, что во втором играли довольно неплохо, но пропустили два гола. Это футбол, такое бывает. В реализации "Зенит" был явно лучше", - заявил наставник армейцев. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, в свою очередь, признал, что команде не хватало свежести. 23 ноября петербуржцы на выезде сыграли вничью со шведским "Мальмё" (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов и благодаря этому результату гарантировали себе участие в плей-офф Лиги Европы. "Сложный, тяжелый матч, - сказал тренер петербуржцев. - Моментов было немного, мы смогли использовать свои и одержать тяжелую победу".

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"Возможностей было много, но не хватало свежести, чтобы играть более правильно, больше создавать, лучше контролировать мяч. Сегодня был достаточно тяжелый день. Любой команде здесь играть сложно - непросто обыгрывать армейцев на их поле", - добавил Семак. "Тяжелая игра с соперником, который хотел победить, самое главное - победа, три очка", - заявил журналистам генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. На вопрос о победе над очередным московским клубом (из пяти матчей против команд из Москвы сине-бело-голубые выиграли четыре, один раз сыграв вничью), он заявил: "Мы не считаем, московский или какой-то другой. Главное - побеждать". Полузащитник ЦСКА Максим Мухин после игры в разговоре с журналистами посетовал на плохую реализацию моментов. "Зенит" удивил голами. Наверное, они наиграли на победу, - признался он. - Может быть, давит атмосфера из-за отсутствия побед в чемпионате, но мы вспоминаем прошлые матчи, всегда стараемся играть на победу". Футбол ушел на второй план Во втором тайме матча фанаты ЦСКА активно жгли файеры, поле из-за этого заволокло едким дымом, но встреча была доиграна. После финального свистка болельщиков армейцев более часа не выпускали с трибуны, после чего начали задерживать. Игра закончилась около 22:00 мск, а задержания болельщиков проводились в корректной форме, без применения физической силы и продолжались примерно до 1:20 мск. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, были задержаны несколько десятков фанатов. "Сотрудниками полиции после проведения на стадионе "ВЭБ-Арена" спортивного мероприятия за различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России. При этом источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что часть задержанных доставлены в ОМВД по Головинскому району Москвы, часть - в ОМВД Войсковский. Пострадавших нет.

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Как сообщили в пресс-службе РПЛ, лига проведет тщательное расследование по ситуации с задержанием болельщиков ЦСКА после матча против "Зенита". "Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использования пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на "ВЭБ-Арене" меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и [на имидж] всего российского футбола в целом", - говорится в заявлении. "Представители РПЛ сейчас находятся на арене и в контакте с компетентными органами делают все для скорейшего разрешения инцидента, - также отмечается в сообщении лиги. - Мы прилагаем максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам. По итогам событий 28 ноября РПЛ проведет тщательное расследование и сделает все возможное для недопущения подобных ситуаций в будущем". ЦСКА представил официальную позицию по случившемуся только через три часа после завершения матча, когда уже было опубликовано заявление РПЛ. В армейском клубе выразили осуждение в сторону болельщиков, которые использовали пиротехнику во время игры против "Зенита". "К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ-Арены" (стадион был открыт в 2016 году - прим. ТАСС) во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны, мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - говорится в заявлении ЦСКА. "Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками. Прилагаем все усилия, чтобы помочь тем, кто не был причастен к произошедшему. Клуб также обеспечит бесплатную юридическую консультацию для наших болельщиков", - также отмечается в сообщении пресс-службы армейцев. "Динамо" закрепилось на втором месте В другом матче дня московское "Динамо" на выезде обыграло казанский "Рубин" со счетом 3:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Денис Макаров (18-я минута), Фабиан Бальбуэна (68) и Себастьян Шиманский (85). В составе хозяев отличились Солтмурад Бакаев (30-я минута) и Андерс Дрейер (49, с пенальти). На 66-й минуте матча полузащитник "Динамо" Никола Моро не реализовал пенальти. Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц считает, что команда заслужила победу над "Рубином". "Я очень рад победе, трем очкам, которые нам удалось положить в копилку, - сказал Шварц на пресс-конференции. - Игра, конечно, была очень сложной, тяжело складывался матч, у нас был нереализованный пенальти, но игроки не опустили руки и показали хорошую реакцию. Это касается не только игроков, которые были на поле, но и футболистов на скамейке запасных - [они] проявили себя одним целым, проявили командой, выиграли, считаем победу заслуженной". Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий заявил, что футболистам не удалось справиться со стандартными положениями "Динамо" в отсутствие Оливера Абильдгора, пропустившего встречу из-за дисквалификации. "К сожалению, не справились мы с "Динамо" на стандартах, без Оливера Абильдгора тяжело выигрывать верховую борьбу, - сказал Слуцкий журналистам. - К тому же довольно грубые индивидуальные ошибки сделали ситуацию такой, что сложно стало играть с "Динамо", хотя по большей части по качеству игры и игровым взаимодействиям у меня нет вопросов к футболистам стартового состава".

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В конце первого тайма полузащитник "Рубина" Михаил Костюков получил травму ноги, на второй тайм вместо него вышел Александр Зуев. "У него точно перелом, сейчас выясняется, поврежден ли синдесмоз, - от этого зависят сроки восстановления. Снимок уже есть, наши доктора уже смотрят, принимаем решение. Спорт никому не добавляет здоровья, это общеизвестный факт", - добавил главный тренер "Рубина". "Динамо" выиграло третий матч подряд в РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Рубин" с 22 очками располагается на девятой позиции. В следующем туре "Динамо" примет на своем поле "Уфу". Казанский клуб проведет гостевой матч против "Нижнего Новгорода". Обе встречи состоятся 5 декабря. "Нижний Новгород" снял проклятие Также в воскресенье "Нижний Новгород" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 0:0. Футболисты нижегородской команды нанесли один удар по воротам соперника, при этом удар пришелся не в створ ворот. Самарский клуб 13 раз пробил по воротам соперника, трижды попав в створ. Главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков назвал тяжелой игру команды против "Крыльев Советов". "Очень хорошо, что удалось прервать серию поражений. Считаю, что получилась боевая ничья. Каких-то явных моментов никто не создал, были лишь полумоменты и у нас, и у соперника, так что результат закономерен", - сказал специалист, комментарий которого приводит пресс-служба клуба. Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин считает, что плотная игра соперника в обороне не позволила команде создать что-то у чужих ворот. "Конечно, мы и настраивались, и то, как сложилась игра, заставляло нас рассчитывать на три очка, - сказал тренер, комментарий которого приводит пресс-служба "Нижнего Новгорода". - Соперник играл очень плотно в обороне, мы вообще не нашли пространства, поэтому и не смогли наиграть на гол. Он был близок, но плотная и низкая оборона не позволила нам создать явный момент, один из вариантов ведения такой игры мы предполагали и готовились к такому развитию ситуации, но одно дело - тренировать, а другое дело - вскрыть такую эшелонированную оборону".

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"Нижний Новгород" на своем поле одержал одну победу в семи матчах РПЛ, команда сыграла вничью впервые на своем стадионе после шести поражений подряд. "Второй круг начать с ничьей - считаю, что мы сняли какое-то проклятие с домашнего стадиона, где мы не могли выиграть и даже сыграть вничью. Поэтому считаю, что для нас эта ничья больше в плюс, чем в минус. "Крылья" сегодня не удивили, мы ожидали от них подобной игры - понимали, что это очень слаженная, тренерская команда, с ней будет сложно играть", - сказал ТАСС генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов. "Крылья Советов" не проигрывают в РПЛ на протяжении четырех матчей подряд (две победы, две ничьи) и занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Нижний Новгород" прервал серию из пяти поражений в премьер-лиге и занимает 13-е место с 15 очками. В следующем туре самарский клуб примет московский ЦСКА 4 декабря, нижегородцы дома сыграют с казанским "Рубином" на день позже. Тур стартовал 27 ноября тремя матчами, в этот день екатеринбургский "Урал" на своем поле сыграл вничью с "Сочи" (1:1), "Ахмат" в Грозном победил "Ростов" (2:0), а "Краснодар" на выезде сыграл вничью с подмосковными "Химками" (3:3). 16-й тур завершится в понедельник двумя встречами - столичный "Спартак" на выезде сыграет с "Уфой", а тульский "Арсенал" примет на своем поле московский "Локомотив".