Семшов: "Зенит" показал невнятную игру, но использовал свои моменты в матче с ЦСКА

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Футболисты санкт-петербургского клуба "Зенит" в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА показали невнятную игру, но хорошо реализовали свои моменты. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов, который выступал за ЦСКА и "Зенит".

В воскресенье "Зенит" на выезде выиграл у ЦСКА со счетом 2:0. Во вторник команда из Санкт-Петербурга в гостях сыграла вничью со шведским "Мальмё" (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов

"Очень скучный матч, по большому счету даже невнятная игра, не такая цельная игра была у "Зенита", но они все равно выиграли, - сказал Семшов. - Конечно, огорчает тот факт, что "Зениту" никто не может составить конкуренцию, я думаю, что все ждут последнего тура перед зимней паузой, когда пройдет матч "Динамо" - "Зенит". Это игра не была той, которую все ожидали. Скоростей не было, очень медленно мяч ходил, может, "Зениту" это было на руку после Лиги чемпионов, но немного не понятно, почему так действовал ЦСКА, за исключением первых пяти минут в первом и втором таймах".

"Зенит" не то чтобы наиграл на победу, команда просто использовала все моменты, которые были, они сбили темп игры, что им было на руку после матча с "Мальмё". Команда искала момент, который использовала, а потом уже играла по счету. ЦСКА сейчас не тот соперник, который может противостоять "Зениту", мы видим, что в последних четырех матчах команда потерпела три поражения и один раз сыграла вничью, команда только в стадии становления с новым тренером. Должно пройти время, поэтому в данной ситуации команда ничего не могла показать, хотя были моменты, если бы забили и сравняли, то могло все измениться", - добавил Семшов.

"Зенит" закрепился на первой строчке РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах и опережая московское "Динамо" на четыре балла. ЦСКА сохранил шестое место, имея в активе 24 очка в 16 встречах. Следующий матч "Зенит" проведет дома 3 декабря с "Ростовом", ЦСКА на следующий день сыграет в гостях с "Крыльями Советов".