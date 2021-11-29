Ирина Винер-Усманова объяснила, почему израильский тренер Вигдорчик приехала в Россию

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Бывший главный тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Ирина Вигдорчик получила приглашение работать в России, так как является хорошим специалистом. Об этом ТАСС рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Вигдорчик родилась в 1964 году в Москве, где начала заниматься художественной гимнастикой. В 15-летнем возрасте вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в Израиль. На протяжении нескольких лет входила в состав сборной этой страны по художественной гимнастике, с 1988 года перешла на тренерскую работу. С 2008 года по сентябрь 2016 года и с марта 2017 года по август 2021 года она занимала пост главного тренера сборной Израиля по художественной гимнастике, большую часть своего времени уделяла команде в групповых упражнениях.

"Почему этот тренер приехала в Россию? Все очень просто, мы не в первый раз приглашаем авторитетных иностранных специалистов. Так, на протяжении 18 лет с нами работала Людмила Димитрова из Болгарии", - заметила Винер-Усманова.

"Что касается Вигдорчик, то мы сейчас определяемся, в каком направлении будем сотрудничать с этим тренером. Скорее всего, она будет работать с групповыми упражнениями. Татьяна Сергаева прекратила работу с командой. Вигдорчик - хороший специалист, она бывшая москвичка и прекрасно говорит по-русски, выразила желание приехать работать в Россию", - подчеркнула главный тренер сборной России.