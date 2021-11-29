Чайковская считает грамотным подход фигуристки Валиевой к работе в олимпийском сезоне

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская считает грамотным подход абсолютной рекордсменки мира Камилы Валиевой к подготовке в олимпийский сезон. Об этом заслуженный тренер СССР и России рассказала в интервью ТАСС.

Валиева вышла в финал серии Гран-при, побив на заключительном, шестом этапе серии в Сочи все мировые рекорды - 87,42 балла в короткой программе, 185,29 - в произвольной и 272,71 - по суммам двух программ.

"Валиева подарила нам космос - так кататься невозможно, - отметила Чайковская. - Ни единого сбоя, исполнен максимум всего того, что заложено в ее программе, даже в элементах она не позволила себе, например, каскад "тройной плюс двойной". Нет, она идет и делает "тройной плюс тройной", она вошла в программу, была музыкальна, естественна".

"Смотрела и думала: что-то невозможное она творит, родилась такая звездочка, дай бог, - добавила Чайковская. - Дай бог ей додержаться, ведь пятым стартом пойдет олимпийская борьба, и все это надо выдержать. Она грамотно подходит к подготовке, к соревнованиям. Думаю, что она еще подарит нам такой же фурор, приятно, когда на любых соревнованиях такое явление предстает".