Стали известны даты проведения клубного чемпионата мира по футболу в ОАЭ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Клубный чемпионат мира по футболу пройдет с 3 по 12 февраля 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Жеребьевка турнира состоится 29 ноября в Цюрихе.

В турнире примут участие семь клубов: саудовский "Аль-Хиляль", египетский "Аль-Ахли", мексиканский "Монтеррей", новозеландский "Окленд Сити", эмиратский "Аль-Джазира", английский "Челси" и бразильский "Палмейрас".

Клубный чемпионат мира проводится ежегодно, в нем принимают участие шесть победителей главных континентальных международных турниров, а также лучший клуб принимающей турнир страны. Предыдущий чемпионат мира был перенесен из-за пандемии коронавируса и прошел в период с 4 по 11 февраля 2021 года, победителем стала германская "Бавария".

Впервые турнир прошел в 2000 году, в нынешнем формате он проводится с 2005 года, наиболее титулованным клубом является испанский "Реал", выигрывавший клубный чемпионат мира четыре раза. Четырежды турнир выигрывала команда не из Европы - бразильские "Коринтианс" (2000, 2012), "Сан-Паулу" (2005) и "Интернасьонал" (2006).

Изначально турнир должен был пройти в Японии в декабре текущего года, однако власти страны приняли решение отказаться от его проведения в связи с пандемией коронавируса.