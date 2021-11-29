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Фигурное катание

Чайковская считает, что в современных танцах на льду наметилась тенденция к увяданию

Заслуженный тренер СССР и России заявила, что не видит развития этой дисциплины

СОЧИ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская считает, что в современных танцах на льду наметилась определенная тенденция к увяданию. Таким мнением заслуженный тренер СССР и России поделилась в интервью ТАСС.

Чайковская была тренером первых в истории олимпийских чемпионов в танцах на льду Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, а также Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова, у нее тренировались Владимир Ковалев, Владимир Котин, Мария Бутырская.

"В танцах я вижу какое-то общее увядание по миру, и мне это не очень нравится - я не вижу их развития. И это говорит не только о том, что у нас стало хуже", - сказала Чайковская.

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