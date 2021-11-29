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Галиев, Мёрфи и Подъяпольский признаны лучшими игроками недели КХЛ

Лучшим новичком недели стал голкипер петербургского СКА Дмитрий Николаев
Юха Метсола ("Салават Юлаев") и Станислав Галиев ("Динамо", Москва) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Юха Метсола ("Салават Юлаев") и Станислав Галиев ("Динамо", Москва)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Игрок московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Станислав Галиев признан лучшим форвардом недели регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Галиев набрал 6 очков (4 шайбы + 2 передачи), а его команда одержала две победы в трех матчах. Лучшим защитником недели стал игрок новосибирской "Сибири" Тревор Мёрфи, который набрал 5 очков (1+4), "Сибирь" одержала две победы в трех матчах.

Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский из череповецкой "Северстали". В прошедших двух матчах по воротам Подъяпольского было нанесено 47 бросков (23,5 в среднем за игру), из которых он отразил 97,87%. В матче с ЦСКА (3:0) он сыграл на ноль, в игре с "Витязем" его команда одержала победу в серии буллитов (2:1).

Лучшим новичком стал вратарь Дмитрий Николаев из петербургского СКА, одержавший две победы в двух матчах. По воротам Николаева было нанесено 49 бросков (24,5 в среднем за игру), из которых он отразил 89,80%.

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