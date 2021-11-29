РФС в четверг рассмотрит использование пиротехники болельщиками ЦСКА на матче с "Зенитом"

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании в четверг рассмотрит использование пиротехнических изделий болельщиками ЦСКА в матче 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского "Зенита". Об этом ТАСС сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Пиротехника и задержания. ЦСКА проиграл "Зениту" в центральном матче 16-го тура РПЛ

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В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2.

"Повестка формируется. Вопросы, которые были указаны в рапорте делегата, будут рассмотрены, в том числе использование пиротехники фанатами ЦСКА, скандирования болельщиками обоих клубов. Повестка окончательно будет сформирована завтра", - сказал Григорьянц.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах. ЦСКА с 24 очками располагается на шестой позиции.