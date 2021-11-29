В Союзе биатлонистов России сообщили, что в женской команде замен не будет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России не будет производить замен в составе команды после первого этапа Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

Елисеев и Гараничев не выступят на втором этапе Кубка мира по биатлону

Открывавший сезон этап Кубка мира прошел в шведском Эстерсунде в минувшие выходные. В понедельник стало известно, что в мужской команде России произошли изменения: олимпийского призера Сочи Евгения Гараничева и призера чемпионатов мира Матвея Елисеева, которые в двух гонках выступили крайне неудачно, заменили Василий Томшин и Александр Поварницын.

"В женском составе изменений не планируется", - отметили в СБР.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Эстерсунде с 2 по 5 декабря. В нем примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.

Поварницын был включен в состав на первый этап Кубка мира решением тренерского штаба по итогам контрольных тренировок, но вынужден был пропустить его из-за отсутствия квалификационных очков. 23-летний биатлонист начал сезон в Кубке IBU, в общем зачете турнира он занимает пятое место. Томшин выступал на первом этапе Кубка IBU, где выиграл гонку преследования и стал третьим в спринте. В общем зачете он третий.

Второй этап Кубка IBU пройдет в норвежском Шушене с 1 по 4 декабря.