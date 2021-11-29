В Госдуме призвали детально разобраться в ситуации с задержанием болельщиков ЦСКА

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что необходимо провести детальное расследование по задержанию болельщиков ЦСКА после матча 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против санкт-петербургского "Зенита". Об этом Свищев заявил ТАСС.

В воскресенье ЦСКА на своем поле проиграл "Зениту" со счетом 0:2. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России, полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча ЦСКА - "Зенит".

"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств с выявлением всех тех, кто участвовал в этом, - сказал Свищев. - По сути - это варварство, которого не должно быть на трибунах. При этом считаю некорректным то, что болельщиков, среди которых, возможно, были и те, кто не причастен, продержали столь длительное время на арене. Даже если кто-то из них совершил правонарушение, необходимо вести диалог и детально разбираться в ситуации".

"Важно также, что и Российская премьер-лига начала свое собственное расследование произошедшего. Помимо этого, нужно выяснить, кто провел хакерские атаки на камеры видеонаблюдения на арене, если эти атаки имели место быть", - добавил Свищев.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 16 матчах. ЦСКА с 24 очками располагается на шестой позиции.