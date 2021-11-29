Прощание с хоккеистом "Динамо" Родионовым пройдет 30 ноября в ЦКБ

МОСКВА, 29 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прощание с хоккеистом московского "Динамо" Валентином Родионовым пройдет в Центральной клинической больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Защитник юниорской сборной России умер в субботу в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА. Инцидент произошел 21 ноября. Спортсмен потерял сознание и был доставлен в реанимацию Морозовской городской клинической больницы, где ему была проведена операция. Матчи всех профессиональных российских хоккейных лиг 28 ноября начинались с минуты молчания в его память.

"Прощание с Валентином Родионовым пройдет 30 ноября в Центральной клинической больнице с 12 до 15 часов", - сказали в пресс-службе.