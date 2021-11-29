Российская штангистка Козина отстранена из-за допинга на основании базы данных LIMS

ТАСС, 29 ноября. Российская штангистка Ксения Козина временно отстранена Международным агентством допинг-тестирования (ITA) из-за нарушения антидопинговых правил на основании базы данных московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает пресс-служба ITA.

Отмечается, что в допинг-пробе спортсменки от 2014 года был обнаружен запрещенный анаболик остарин. Козина отстранена до окончательного решения по делу.

Козина является бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров в весовой категории до 48 кг, а также победительницей прошедшего европейского первенства до 23 лет в весовой категории до 49 кг.



База данных московской лаборатории послужила основанием для открытия десятков дел в отношении российских спортсменов, которые выступали в период с 2012 по 2015 год. Доступ к ней Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило в начале 2019 года, многие дела, открытые на основе полученных данных, до сих пор не закрыты.